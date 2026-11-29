Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью раскритиковал работу главного арбитра Сесара Сото Градо в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу против "Алавеса" (1:2).

Как передает Report, слова португальского специалиста приводит издание Marca.

Моуринью выразил недовольство удалением английского полузащитника Джуда Беллингема в концовке встречи.

"Со скамейки запасных пенальти показался мне сомнительным, но после матча Джуд сказал, что нарушение было. Когда игрок говорит, что это пенальти, я должен ему верить. Посмотрим, кого этот судья удалит в следующем сезоне. Два сезона назад это был Мбаппе, в прошлом - Винисиус, теперь - Беллингем. Посмотрим, станет ли следующим наш вратарь Куртуа", - заявил тренер.

При этом Моуринью подчеркнул, что не считает судейство причиной поражения своей команды, и поздравил главного тренера "Алавеса" Кике Санчеса Флореса с победой.

Отметим, что на 86-й минуте встречи Сото Градо назначил пенальти в ворота "Алавеса" за предполагаемое нарушение правил против Беллингема. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил свое решение и показал полузащитнику вторую желтую карточку за симуляцию.

По итогам встречи "Реал" с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая мадридскому "Атлетико" одно очко, а лидирующей "Барселоне" - три. При этом каталонский клуб имеет игру в запасе.