Аргентина введет санкции против пяти компаний из-за нефтедобычи у Фолклендских островов
- 29 ноября, 2026
- 03:23
Будьте в курсе главных новостей!
Правительство Аргентины инициировало процедуру введения санкций в отношении пяти израильских компаний в связи с их причастностью к проекту по добыче нефти в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины.
Основанием для введения ограничительных мер стало участие указанных компаний в капитале Navitas Petroleum LP, которая, по утверждению аргентинских властей, ведет несанкционированную деятельность по разработке месторождений углеводородов на континентальном шельфе страны.
Санкционные процедуры инициированы в отношении Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident, Harel Mutual Funds, Ayalon Mutual Funds и Pasternak Shoham Equity.
С учетом новых мер число компаний, акционеров и поставщиков, в отношении которых начаты санкционные процедуры, превысило 65.
Правительство также призвало Национальный конгресс ускорить рассмотрение законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций за добычу нефти в районе спорного архипелага.
Спор вокруг континентального шельфа обострился на фоне подготовки к реализации проекта Sea Lion по разработке крупного нефтяного месторождения, расположенного примерно в 220 км к северу от островов.
Проект реализуют израильская компания Navitas Petroleum и британская Rockhopper Exploration на основании лицензий, выданных властями Фолклендских островов. Аргентина, оспаривающая суверенитет Великобритании над архипелагом, неоднократно заявляла о незаконности этой деятельности.