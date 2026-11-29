Правительство Аргентины инициировало процедуру введения санкций в отношении пяти израильских компаний в связи с их причастностью к проекту по добыче нефти в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины.

Основанием для введения ограничительных мер стало участие указанных компаний в капитале Navitas Petroleum LP, которая, по утверждению аргентинских властей, ведет несанкционированную деятельность по разработке месторождений углеводородов на континентальном шельфе страны.

Санкционные процедуры инициированы в отношении Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident, Harel Mutual Funds, Ayalon Mutual Funds и Pasternak Shoham Equity.

С учетом новых мер число компаний, акционеров и поставщиков, в отношении которых начаты санкционные процедуры, превысило 65.

Правительство также призвало Национальный конгресс ускорить рассмотрение законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций за добычу нефти в районе спорного архипелага.

Спор вокруг континентального шельфа обострился на фоне подготовки к реализации проекта Sea Lion по разработке крупного нефтяного месторождения, расположенного примерно в 220 км к северу от островов.

Проект реализуют израильская компания Navitas Petroleum и британская Rockhopper Exploration на основании лицензий, выданных властями Фолклендских островов. Аргентина, оспаривающая суверенитет Великобритании над архипелагом, неоднократно заявляла о незаконности этой деятельности.