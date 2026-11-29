На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) американской компании Chevron в городе Эль-Сегундо (штат Калифорния) после землетрясения сработали факельные установки.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя компании Росса Аллена.

По его словам, подземные толчки привели к активации автоматических систем безопасности предприятия, в результате чего были задействованы факельные установки.

Аллен подчеркнул, что внеплановое использование факельной системы предприятия не представляет угрозы для населения.