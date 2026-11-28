Онлайн-сервисы Министерства труда и пенсий Великобритании по-прежнему остаются отключенными из-за совершенной на ведомство кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщил представитель ведомства.

При этом, правительство Соединенного Королевства заверило, что миллионы людей будут получать регулярные пенсионные выплаты и пособия в обычном режиме.

В Минтруда также сообщили, что специалисты по кибербезопасности совместно с Национальным центром и Государственным центром координации кибербезопасности расследуют попытку несанкционированного доступа к системам ведомства. По его данным, необходимые меры реагирования были приняты незамедлительно, а работа по безопасному восстановлению онлайн-сервисов продолжается.

В правительстве заявили, что утечки персональных данных пока не зафиксировано, однако расследование инцидента продолжается.

Теневой министр труда и пенсионного обеспечения от Консервативной партии Хелен Уэйтли назвала произошедшее крайне тревожным инцидентом и заявила, что правительство должно активнее защищать страну от участившихся кибератак.

Технический корреспондент Sky News Роуленд Манторп отметил, что отключение внутренних систем ведомства свидетельствует о серьезности ситуации. По его оценке, пока трудно определить масштаб произошедшего из-за недостатка официальной информации.