В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины поразили три важных российских нефтяных объекта, задействованных в обеспечении боевых действий РФ против Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в телеграм-канале.

Среди пораженных объектов узел Urals в Самаре, станция "Нурлино" в Башкортостане, а также НПЗ в Ростовской области.

Отмечается, что в районе населенного пункта Просвет Самарской области поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара", через которую до половины российского нефтяного экспорта. В резервуарном парке вспыхнул пожар.

"Это один из ключевых узлов "Транснефти", где формируют экспортную смесь Urals", - следует из сообщения.

Кроме того, поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Нурлино" в Башкортостане (РФ). Она расположена на расстоянии более 1200 километров от украинской границы.

"Станция работает в системе магистральных нефтепроводов "Транснефть", обеспечивая перекачку значительных объемов российской нефти по ключевым магистралям", - пояснили в Генштабе.

Еще одной целью Сил обороны Украины стал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Предприятие способно перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. После украинской атаки там прогремели мощные взрывы и начался пожар.