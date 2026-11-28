Президент США Дональд Трамп заявил, что сильный шторм практически полностью разрушил поле для гольфа в Вашингтоне (округ Колумбия).

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, "мусорный остров", как он называет участок территории на берегу реки Потомак, где расположен общественный гольф-клуб East Potomac Golf Links, стал полностью непригоден для использования.

"Мусорный остров был полностью разрушен штормом! Он совершенно уничтожен...", - говорится в публикации.

По его словам, обрушились старые берегозащитные сооружения и проходящая вдоль них дорога, а большая часть территории оказалась затоплена приливами.

Трамп связал произошедшее с необходимостью строительства нового поля для гольфа, проект которого ранее столкнулся с юридическими препятствиями. "Бог, должно быть, наблюдал за проблемами, с которыми мы столкнулись из-за судьи, сделавшей все возможное с политической точки зрения, чтобы помешать строительству великолепного гольф-поля. Поэтому это был Божий промысел!", - написал американский лидер.

Он подчеркнул, что защитные сооружения необходимо значительно укрепить и поднять для предотвращения наводнений и сохранения зеленых насаждений.

Трамп сообщил, что Министерство внутренних дел страны закрыло поле для гольфа из соображений безопасности и обратилось к федеральному судье Ане Рейес с просьбой незамедлительно разрешить реализацию проекта реконструкции объекта.

Американский лидер также допустил возможность обращения в апелляционный суд.

Отметим, что планы администрации Трампа по реконструкции исторического поля для гольфа ранее стали предметом судебного разбирательства.