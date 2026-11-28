Китайские исследователи впервые обнаружили целый череп южного мамонта на северо-восточной окраине Тибетского нагорья.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Череп и два бивня были найдены в августе. В ходе последующего изучения находки специалисты института Китайской академии наук установили, что останки принадлежат южному мамонту, обитавшему от 1,3 до 2 млн лет назад.

Отмечается, что открытие позволит ученым провести сравнительный анализ останков южных мамонтов, обнаруженных в Европе и Азии.