В Китае впервые обнаружили целый череп южного мамонта на Тибетском нагорье
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 19:36
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Китайские исследователи впервые обнаружили целый череп южного мамонта на северо-восточной окраине Тибетского нагорья.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Череп и два бивня были найдены в августе. В ходе последующего изучения находки специалисты института Китайской академии наук установили, что останки принадлежат южному мамонту, обитавшему от 1,3 до 2 млн лет назад.
Отмечается, что открытие позволит ученым провести сравнительный анализ останков южных мамонтов, обнаруженных в Европе и Азии.
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