Власти Франции продлили ограничения на продажу и использование пиротехнических изделий до 12 декабря на фоне продолжающихся протестов учащихся.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, запрет распространяется на территорию материковой Франции и охватывает петарды, фейерверки, пиротехнические батареи, римские свечи и мортирные заряды.

Отметим, что протесты представителей системы образования и учеников во Франции продолжаются с конца сентября. Они блокируют учебные заведения, выступая против неудовлетворительного состояния школ, чрезмерной учебной нагрузки и нехватки преподавателей по отдельным предметам.

В октябре к протестным акциям присоединились профсоюзы, требующие повышения заработной платы и отказа от дополнительных мер экономии.