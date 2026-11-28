Франция продлила запрет на продажу пиротехники на фоне протестов
- 28 ноября, 2026
- 18:22
Будьте в курсе главных новостей!
Власти Франции продлили ограничения на продажу и использование пиротехнических изделий до 12 декабря на фоне продолжающихся протестов учащихся.
Как передает Report со ссылкой на французские медиа, запрет распространяется на территорию материковой Франции и охватывает петарды, фейерверки, пиротехнические батареи, римские свечи и мортирные заряды.
Отметим, что протесты представителей системы образования и учеников во Франции продолжаются с конца сентября. Они блокируют учебные заведения, выступая против неудовлетворительного состояния школ, чрезмерной учебной нагрузки и нехватки преподавателей по отдельным предметам.
В октябре к протестным акциям присоединились профсоюзы, требующие повышения заработной платы и отказа от дополнительных мер экономии.