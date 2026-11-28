Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 17:53
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке, его эпицентр находился на суше на глубине 189 км.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
Инструментальная интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила три балла.
Подземные толчки произошли ночью.
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