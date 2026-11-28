Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке, его эпицентр находился на суше на глубине 189 км.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

Инструментальная интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила три балла.

Подземные толчки произошли ночью.