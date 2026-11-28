Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру чистой прибыли за январь-сентябрь 2026 года:

№ Страховая компания Чистая прибыль (в миллион манатах) Динамика 1 PASHA Life Insurance 41,147 2,5% 2 PASHA Insurance 21,883 -10,7% 3 Ateshgah Life Insurance 12,911 55,1% 4 Gala Life Insurance 7,880 1,0% 5 Gala Insurance 5,054 54,1% 6 Xalq Insurance 5,740 9,0% 7 Mega Life Insurance 3,409 40,5% 8 Mega Insurance 2,778 -7,6% 9 Xalq Life Insurance 2,145 10,3% 10 A-Group Insurance 1,269 -23,4% 11 Ateshgah Insurance 1,089 -0,8% 12 Azerbaijan Industry Insurance 0,769 - 13 Silkway Insurance 0,743 52,9% 14 Azinsurance 0,458 -63,3% 15 Agro Insurance Не заявлено Не заявлено