Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin xalis mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
Maliyyə
- 28 noyabr, 2026
- 17:00
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"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xalis mənfəətinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Xalis mənfəət
(milyon manat)
|
Dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
41,147
|
2,5%
|
2
|
PASHA Insurance
|
21,883
|
-10,7%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
12,911
|
55,1%
|
4
|
Gala Life Insurance
|
7,880
|
1,0%
|
5
|
Gala Insurance
|
5,054
|
54,1%
|
6
|
Xalq Insurance
|
5,740
|
9,0%
|
7
|
Mega Life Insurance
|
3,409
|
40,5%
|
8
|
Mega Insurance
|
2,778
|
-7,6%
|
9
|
Xalq Life Insurance
|
2,145
|
10,3%
|
10
|
A-Group Insurance
|
1,269
|
-23,4%
|
11
|
Ateshgah Insurance
|
1,089
|
-0,8%
|
12
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
0,769
|
-
|
13
|
Silkway Insurance
|
0,743
|
52,9%
|
14
|
Azinsurance
|
0,458
|
-63,3%
|
15
|
Agro Insurance
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
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