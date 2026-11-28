Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənilmiş mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
Maliyyə
- 28 noyabr, 2026
- 16:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarında ödənilmiş mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Ödənilmiş mənfəət vergisi
(milyon manat)
|
Dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
11,092
|
3,0%
|
2
|
PASHA Insurance
|
5,471
|
4,8%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
3,228
|
55,1%
|
4
|
Gala Life Insurance
|
1,970
|
1,0%
|
5
|
Gala Insurance
|
1,263
|
-54,1%
|
6
|
Mega Life Insurance
|
0,852
|
40,6%
|
7
|
Xalq Insurance
|
0,786
|
2,9 dəfə
|
8
|
Mega Insurance
|
0,441
|
-40,9%
|
9
|
Xalq Life Insurance
|
0,288
|
2,1 dəfə
|
10
|
Ateshgah Insurance
|
0,272
|
-0,7%
|
11
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
0,192
|
-
|
12
|
Silkway Insurance
|
0,186
|
52,5%
|
13
|
Azinsurance
|
0,115
|
-63,0%
|
14
|
A-Group Insurance
|
0,000
|
-
|
15
|
Agro Insurance
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру уплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2026)
Son xəbərlər
16:03
Federasiya rəsmisi: Azərbaycanda minifutbol inkişaf edirFutbol
16:00
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənilmiş mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)Maliyyə
15:49
İsa Həbibbəyli: Dövlət qurumları arasında minifutbol turniri idmanın kütləviləşməsinə xidmət göstərirFutbol
15:40
Ermənistan gələn il yeni nüvə enerji blokunun seçimi ilə bağlı qərar verməyi planlaşdırırRegion
15:32
Azərbaycan ayaqqabı istehsalını 56 % artırıbSənaye
15:23
Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun 2026-cı ilin yekununda neft nəqlinin həcminin azalacağı proqnozlaşdırılırRegion
15:17
Vəkil: Ali Məhkəmə körpənin ölümü ilə bağlı əvvəlki məhkəmədə pozuntular aşkar etdiyi üçün yeni qərar qəbul edibDaxili siyasət
15:13
Foto
Dövlət qurumları arasında V minifutbol turnirinin açılış mərasimi keçirilibFutbol
15:05
Azərbaycan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını 67 dəfədən çox artırıbSənaye