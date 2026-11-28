Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру уплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2026)
Финансы
- 28 ноября, 2026
- 16:00
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Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру уплаченного налога на прибыль за январь-сентябрь 2026 года:
|
№
|
Страховая компания
|
Уплаченный налог на прибыль
(в миллион манатах)
|
Динамика
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
11,092
|
3,0%
|
2
|
PASHA Insurance
|
5,471
|
4,8%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
3,228
|
55,1%
|
4
|
Gala Life Insurance
|
1,970
|
1,0%
|
5
|
Gala Insurance
|
1,263
|
-54,1%
|
6
|
Mega Life Insurance
|
0,852
|
40,6%
|
7
|
Xalq Insurance
|
0,786
|
2,9 dəfə
|
8
|
Mega Insurance
|
0,441
|
-40,9%
|
9
|
Xalq Life Insurance
|
0,288
|
2,1 dəfə
|
10
|
Ateshgah Insurance
|
0,272
|
-0,7%
|
11
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
0,192
|
-
|
12
|
Silkway Insurance
|
0,186
|
52,5%
|
13
|
Azinsurance
|
0,115
|
-63,0%
|
14
|
A-Group Insurance
|
0,000
|
-
|
15
|
Agro Insurance
|
Не заявлено
|
Не заявлено
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