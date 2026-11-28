Работа по выбору нового ядерного энергоблока для Армении продолжается, и власти страны рассчитывают внести ясность в этот вопрос в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на Armenpress, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета по безопасности атомной энергетики при главе правительства.

"Работа по выбору нового ядерного энергоблока продолжается, и мы надеемся, что в 2027 году внесем определенность в этот вопрос", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что строительство нового энергоблока необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны после вывода из эксплуатации второго энергоблока действующей Армянской атомной электростанции (АЭС).

"Крайне актуально и важно, чтобы в Армении появился новый ядерный энергоблок, который заменит действующий после вывода его из эксплуатации. Это единственный путь, который позволит нам в будущем обеспечить безопасность нашей страны", - заявил Пашинян.

Премьер-министр также сообщил о ходе работ по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. Его первоначальный проектный срок эксплуатации истек в 2016 году, после чего, согласно решению правительства, он был продлен на десять лет. Теперь принято решение о повторном продлении срока эксплуатации - с 2026 до 2036 года.

Он отметил, что на реализацию необходимых технических мероприятий из государственного бюджета выделено $160 млн., а также около 60% предусмотренных работ уже выполнено, остальные продолжаются.