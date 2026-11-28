На автомобильных дорогах Азербайджана 29 ноября из-за тумана местами ожидается ухудшение видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманной погодой ожидается ограничение видимости на магистральных автомобильных дорогах до 500-1000 метров.