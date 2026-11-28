Азербайджан и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсудили перспективы развития зимнего туризма и зимних видов спорта, изучение международного опыта и расширение возможностей сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, обсуждения состоялись накануне в Цюрихе при участии представителей Бюро по туризму Азербайджана, ЗАО "Шахдагский туристический центр" и Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

В рамках семинара стороны обменялись мнениями по вопросам потенциала зимнего туризма Азербайджана, развития горнолыжного туризма, совершенствования существующей инфраструктуры, а также укрепления позиции Азербайджана как международного направления зимнего туризма.