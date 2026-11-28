В условиях постоянных ограничений скорости Starlink Украина ищет альтернативу технологии Илона Маска. В частности, ВСУ пользовались услугами израильского провайдера спутниковой связи HiSKY для атаки на Крымский мост.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников WSJ, в некоторых украинских боеприпасах, применявшихся для атак на мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, использовалась система HiSKY.

В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России. По словам одного из собеседников, украинские операторы дронов использовали эту систему для поиска российских пусковых установок баллистических ракет.

Израильская система требует более высокой технической квалификации - в частности, присутствия специалистов непосредственно во время выполнения миссий, - в то время как терминалы Starlink отличаются простотой в использовании.

Это означает, что данная система, скорее всего, будет применяться только во время особо важных операций, а не для повседневных задач.

Кроме того, многие производимые в Украине беспилотники настроены на работу именно с сервисами SpaceX. Чтобы перенастроить их для использования других систем связи, часто приходится отправлять аппараты обратно изготовителю.

Напомним, 13 ноября Axios со ссылкой на украинского чиновника писало, что из-за новых ограничений Starshield срываются 100% миссий дронов. В SpaceX тогда заявили, что никаких изменений не последовало.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на оккупированных территориях действует ограничение скорости Starshield - максимум 161 км/ч.

27 ноября он сообщил, что связь Starlink и Starshield вернулась в норму на подконтрольной Украине территории, но на оккупированных землях ограничения остаются.