Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Google заинтересована в аренде дополнительных вычислительных мощностей у его компании.

Как сообщает Report, Маск написал об этом в субботу в соцсети X.

Других подробностей Маск не приводит.

Google и SpaceX заключили многолетнее соглашение об облачных услугах еще до выхода SpaceX на биржу. По условиям сделки, о которой стало известно в июне, с октября 2026 года по июнь 2029 года Google должна платить SpaceX по $920 млн в месяц. Контракт предусматривает доступ примерно к 110 тыс. графических процессоров Nvidia, а также к центральным процессорам, памяти и другим компонентам вычислительной инфраструктуры.

В мае конкурент Google, компания Anthropic, также сообщила, что договорилась об использовании вычислительных ресурсов SpaceX. В июне SpaceX представила регулятору документ, согласно которому общая стоимость ее соглашений с Google и Anthropic превышает $70 млрд.