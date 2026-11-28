В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Айрум (ныне Мец Айрум) в Армении, где до конца 1980-х годов жили азербайджанцы.

Как сообщает Report, статья опубликована в Perished civilization.

В царский период село называлось Чочкан-Айрум и Айрум, а в советский период – Мец Айрум. Его название связано с тюркским племенем айрум. В советский период рядом с ним образовалось новое село Малый Айрум, которое с 1926 года отдельно учитывалось в статистических данных. При этом само село стало упоминаться в источниках под названием Мец Айрум (Большой Айрум).

С 1995 года село входит в состав Лорийской области Армении. В период царской России село входило в состав Борчалинского уезда Тифлисской губернии. Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Согласно Своду статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков в 1886 году в селе проживал 171 человек.

Согласно Кавказскому календарю на 1915 год - в 1914 году в селе проживал 381 человек.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам, в том числе к Грузии. Из-за этого в декабре 1918 года вспыхнула армяно-грузинская война.

В результате соглашения, заключенного между сторонами в январе 1919 года, Борчалинский уезд оказался фактически разделенным: его северная часть осталась под грузинским контролем, южная – под армянским, а между ними была создана Лорийская нейтральная зона. Село Айрум оказалось в пределах этой зоны, первоначально находившейся под британским контролем.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. В июле 1921 года Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о включении Лорийской нейтральной зоны в состав Советской Армении.

В советский период село входило в состав Алавердского района, позднее переименованного в Туманянский. По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

В 1920-х годах часть населения села переселилась и образовала село Малый Айрум.

В 1922 году в селе проживало 454 человека, все азербайджанцы.

В Словаре топонимов Армении и прилегающих областей Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. отмечается, что в 1989 году в селе проживало 467 человек.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.