Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посол США в Узбекистане Джонатан Хеник в ходе встречи обсудили развитие инвестиционного сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Как передает Report, об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также увеличения объемов взаимной торговли", - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели перспективы продвижения совместных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, укрепления практического взаимодействия с ведущими американскими компаниями и реализации новых перспективных инициатив.