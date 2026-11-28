В селе Сым Астаринского района впервые организован фествиваль SIMFEST, посвященный сельскому туризму.

Как сообщает Report, фестиваль организован Лянкяранским региональным управлением туризма Государственного агентства по туризму при поддержке Исполнительной власти Астаринского района, в партнерстве с Общественным объединением регионального развития, Лянкяран-Астаринским региональным представительством Центра развития и карьеры молодежи, Оздоровительным лечебным центром Lankaran Springs, при участии Лянкяранского государственного профессионального центра, Лянкяранского регионального центра службы ASAN, Лянкяран-Астаринского регионального управления культуры и местных фермерских хозяйств.

В фестивале примут участие представители официальных структур, фермеры, предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства, местные повара, представители медиа, местные жители и иностранные гости. Также посетителям будут представлены ярмарка-продажа местной сельской продукции и уголок, отражающий сельскую жизнь.

Наряду с этим предусмотрены различные развлекательные мероприятия и игры. Будут проведены выставки изделий ручной работы местных ремесленников и произведений живописи, организованы стенды экотуризма, туристические выставки и мастер-классы на различные темы.