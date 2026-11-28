Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по объему доходов за январь-сентябрь 2026 года:

№ Страховая компания Доходы (в миллион манатах) Динамика 1 PASHA Life Insurance 651,154 23,4% 2 PASHA Insurance 294,741 16,9% 3 Ateshgah Life Insurance 113,529 67,5% 4 Ateshgah Insurance 63,628 18,0% 5 Gala Insurance 55,550 -17,6% 6 Mega Insurance 28,098 8,4% 7 Xalq Insurance 27,907 14,2% 8 Azerbaijan Industry Insurance 26,886 28,2% 9 Gala Life Insurance 23,090 7,5% 10 Mega Life Insurance 18,490 46,9% 11 A-Group Insurance 16,802 4,4% 12 Xalq Life Insurance 11,684 15,2% 13 Silkway Insurance 9,144 59,7% 14 Azinsurance 8,949 -12,0% 15 Agro Insurance Не заявлено Не заявлено