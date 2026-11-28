Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
Maliyyə
- 28 noyabr, 2026
- 14:00
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"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Gəlirlər
(milyon manat)
|
Dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
651,154
|
23,4%
|
2
|
PASHA Insurance
|
294,741
|
16,9%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
113,529
|
67,5%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
63,628
|
18,0%
|
5
|
Gala Insurance
|
55,550
|
-17,6%
|
6
|
Mega Insurance
|
28,098
|
8,4%
|
7
|
Xalq Insurance
|
27,907
|
14,2%
|
8
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
26,886
|
28,2%
|
9
|
Gala Life Insurance
|
23,090
|
7,5%
|
10
|
Mega Life Insurance
|
18,490
|
46,9%
|
11
|
A-Group Insurance
|
16,802
|
4,4%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
11,684
|
15,2%
|
13
|
Silkway Insurance
|
9,144
|
59,7%
|
14
|
Azinsurance
|
8,949
|
-12,0%
|
15
|
Agro Insurance
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
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