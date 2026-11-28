В январе-октябре текущего года в Азербайджане произведено 188,6 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это в 67,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 ноября текущего года на складах промышленных предприятий имелось 5,4 тыс. кв. м запасов готовой продукции.

В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что на 6% больше по сравнению с 2024 годом.