Азербайджан увеличил производство ковров и ковровых изделий более чем в 67 раз
Промышленность
- 28 ноября, 2026
- 15:15
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В январе-октябре текущего года в Азербайджане произведено 188,6 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это в 67,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 1 ноября текущего года на складах промышленных предприятий имелось 5,4 тыс. кв. м запасов готовой продукции.
В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что на 6% больше по сравнению с 2024 годом.
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