Объем транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по итогам 2026 года немного сократится по сравнению с рекордным показателем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил вице-президент российской компании "Транснефть" Владимир Каланда в документальном фильме "Один маршрут - два государства", посвященном 30-летию консорциума.

"По итогам 2026 года произойдет небольшое снижение по сравнению с рекордным уровнем прокачки нефти 2025 года, когда система КТК отгрузила 70,5 млн тонн. Это связано с очевидными и общеизвестными объективными факторами", - сказал он.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана (Тенгиз, Кашаган и Карачаганак), а также российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность трубопроводной системы составляет около 1,5 тыс. км.