В Наримановском районе Баку мужчина украл велосипед у человека, которому задолжал, продал его и вырученными деньгами вернул долг владельцу.

Как сообщает Report, обстоятельства кражи выяснились после того, как полиция разыскала и задержала М.Халилзаде.

В ходе разбирательства полицейские установили, что он был должен потерпевшему.

По решению суда М.Халилзаде подвергнут административному аресту.