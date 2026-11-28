В Баку мужчина украл велосипед у своего кредитора и вернул ему долг деньгами от продажи
Происшествия
- 28 ноября, 2026
- 15:01
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В Наримановском районе Баку мужчина украл велосипед у человека, которому задолжал, продал его и вырученными деньгами вернул долг владельцу.
Как сообщает Report, обстоятельства кражи выяснились после того, как полиция разыскала и задержала М.Халилзаде.
В ходе разбирательства полицейские установили, что он был должен потерпевшему.
По решению суда М.Халилзаде подвергнут административному аресту.
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