Borcu olduğu adamın velosipedini oğurlayıb satıb, borcunu qaytaran şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 28 noyabr, 2026
- 14:43
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakının Nərimanov rayonunda borclu olduğu şəxsin velosipedini oğurlayaraq satıb, sonra həmin pulla onun borcunu qaytaran şəxs saxlanılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə velosipedi oğurlayan şəxsin polis tərəfindən axtarılıb, saxlanılmasından sonra məlum olub.
Polisin araşdırması zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxsin velosipedini oğurladığı zərərçəkənə borcu olub. M.Xəlilzadə elə həmin şəxsə məxsus velosipedi oğurlayıb sataraq ona olan borcunu qaytarıb.
Məhkəmənin qərarı ilə M.Xəlilzadə inzibati qaydada həbs edilib.
Son xəbərlər
16:03
Federasiya rəsmisi: Azərbaycanda minifutbol inkişaf edirFutbol
16:00
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənilmiş mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)Maliyyə
15:49
İsa Həbibbəyli: Dövlət qurumları arasında minifutbol turniri idmanın kütləviləşməsinə xidmət göstərirFutbol
15:40
Ermənistan gələn il yeni nüvə enerji blokunun seçimi ilə bağlı qərar verməyi planlaşdırırRegion
15:32
Azərbaycan ayaqqabı istehsalını 56 % artırıbSənaye
15:23
Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun 2026-cı ilin yekununda neft nəqlinin həcminin azalacağı proqnozlaşdırılırRegion
15:17
Vəkil: Ali Məhkəmə körpənin ölümü ilə bağlı əvvəlki məhkəmədə pozuntular aşkar etdiyi üçün yeni qərar qəbul edibDaxili siyasət
15:13
Foto
Dövlət qurumları arasında V minifutbol turnirinin açılış mərasimi keçirilibFutbol
15:05
Azərbaycan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını 67 dəfədən çox artırıbSənaye