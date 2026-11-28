Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 30 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 28 noyabr, 2026
- 14:51
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 45 min 157,7 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30,4 % çoxdur.
Bu il noyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında 369,9 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 43 min 479 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 0,4 % çoxdur.
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