Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
Maliyyə
- 28 noyabr, 2026
- 15:00
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"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Xərclər
(milyon manat)
|
Dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
598,915
|
25,8%
|
2
|
PASHA Insurance
|
267,387
|
20,2%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
97,391
|
69,8%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
62,267
|
18,4%
|
5
|
Gala Insurance
|
49,233
|
-8,3%
|
6
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
25,925
|
15,2%
|
7
|
Mega Insurance
|
24,879
|
12,2%
|
8
|
Xalq Insurance
|
21,381
|
13,1%
|
9
|
A-Group Insurance
|
15,533
|
7,6%
|
10
|
Mega Life Insurance
|
14,228
|
48,9%
|
11
|
Gala Life Insurance
|
13,240
|
12,9%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
9,251
|
14,8%
|
13
|
Azinsurance
|
8,376
|
-2,8%
|
14
|
Silkway Insurance
|
8,216
|
60,5%
|
15
|
Agro Insurance
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
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