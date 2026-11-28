Azərbaycan asfalt istehsalını 32 % artırıb
Sənaye
- 28 noyabr, 2026
- 14:21
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 167,3 min ton asfalt istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,1 % çoxdur.
Təkcə oktyabrda isə ölkədə 25,9 min ton asfalt istehsal olunub. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 33 % azdır.
Bu il noyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında hazır məhsul ehtiyatı olmayıb.
2025-ci ildə Azərbaycanda 209 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 30,4 % çoxdur.
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