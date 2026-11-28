Молодые ученые НАНА впервые участвуют в турнире по мини-футболу среди госструктур
Футбол
- 28 ноября, 2026
- 16:07
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Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) впервые примет участие в турнире по мини-футболу среди государственных структур, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева - за академию сыграют молодые ученые, победившие в соревнованиях между институтами.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент НАНА Иса Габиббейли на церемонии открытия V турнира.
Габиббейли назвал турнир настоящим спортивным праздником и подчеркнул его значение для будущего азербайджанского спорта.
"Эти соревнования, которые Министерство молодежи и спорта проводит уже в пятый раз, вносят большой вклад и в популяризацию спорта", - сказал он.
İsa Həbibbəyli: Dövlət qurumları arasında minifutbol turniri idmanın kütləviləşməsinə xidmət göstərir
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