Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) впервые примет участие в турнире по мини-футболу среди государственных структур, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева - за академию сыграют молодые ученые, победившие в соревнованиях между институтами.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент НАНА Иса Габиббейли на церемонии открытия V турнира.

Габиббейли назвал турнир настоящим спортивным праздником и подчеркнул его значение для будущего азербайджанского спорта.

"Эти соревнования, которые Министерство молодежи и спорта проводит уже в пятый раз, вносят большой вклад и в популяризацию спорта", - сказал он.