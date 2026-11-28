В Баку стартовал турнир по мини-футболу памяти Гейдара Алиева с участием 40 госструктур
- 28 ноября, 2026
- 15:59
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В Баку открылся V турнир по мини-футболу памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, в котором участвуют команды 40 государственных структур Азербайджана.
Как сообщает Report, церемония открытия прошла в Бакинской теннисной академии.
В ней приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана и Федерации мини-футбола Азербайджана, а также представители государственных структур.
На поле пригласили команды, после чего прозвучал государственный гимн Азербайджана. Собравшиеся почтили минутой молчания память Гейдара Алиева и шехидов.
Фарид Гаибов напомнил, что турнир проходит в пятый раз, и поблагодарил все ведомства за участие. Исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов пожелал командам успехов.
Турнир завершится в мае 2027 года.