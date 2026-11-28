В Баку открылся V турнир по мини-футболу памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, в котором участвуют команды 40 государственных структур Азербайджана.

Как сообщает Report, церемония открытия прошла в Бакинской теннисной академии.

В ней приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана и Федерации мини-футбола Азербайджана, а также представители государственных структур.

На поле пригласили команды, после чего прозвучал государственный гимн Азербайджана. Собравшиеся почтили минутой молчания память Гейдара Алиева и шехидов.

Фарид Гаибов напомнил, что турнир проходит в пятый раз, и поблагодарил все ведомства за участие. Исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов пожелал командам успехов.

Турнир завершится в мае 2027 года.