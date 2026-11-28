Старейшая в мире фортепьянная мануфактура Carl Sauter Pianofortemanufaktur в городе Шпайхинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг в Германии) подала заявление о банкротстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Предприятие ведет свою историю с 1819 года, производит около 400 пианино и 40 роялей в год. Цены составляют €15-36 тыс. за пианино и до €200 тыс. за концертный рояль.

Суд назначил временным управляющим компании юриста Александера Лутца, который обратил внимание на сложную финансовую ситуацию в Sauter.

"Резко выросшие расходы и устойчиво слабый спрос сделали неизбежным данный шаг", - констатировал он.

Директор компании Кристиан Хотт намерен сохранить марку Sauter и производство в Шпайхингене и использовать процедуру банкротства для реструктуризации фирмы. О числе сотрудников, которым могут грозить сокращения, неизвестно.