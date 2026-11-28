В Иордании двадцать человек испытали затруднения с дыханием после вдыхания пестицидов на фабрике в районе Аль-Карама провинции Балка.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на представителя Управления общественной безопасности страны.

Спасатели оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили их в государственную больницу Южной Шуны, где они проходят лечение.

Компетентные органы начнут расследование для установления причин происшествия.