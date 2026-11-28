На фабрике в Иордании 20 человек отравились пестицидами
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 16:55
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В Иордании двадцать человек испытали затруднения с дыханием после вдыхания пестицидов на фабрике в районе Аль-Карама провинции Балка.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на представителя Управления общественной безопасности страны.
Спасатели оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили их в государственную больницу Южной Шуны, где они проходят лечение.
Компетентные органы начнут расследование для установления причин происшествия.
İordaniyada fabrikdə 20 nəfər pestisidlərdən zəhərlənib
20 people poisoned by pesticides at factory in Jordan
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