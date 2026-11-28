Международный трибунал ООН по морскому праву отклонил запрос Аргентины о введении временных мер для приостановки британско-израильского нефтяного проекта Sea Lion у Фолклендских островов.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе трибунала.

Решение было принято 28 ноября 18 голосами против трех.

Трибунал пришел к выводу, что положения Конвенции ООН по морскому праву, на которые ссылалась Аргентина, на данном этапе не дают достаточных оснований для рассмотрения спора арбитражем. В связи с этим судьи сочли, что нет необходимости рассматривать другие условия для введения временных мер.

Аргентина инициировала арбитражное разбирательство против Великобритании 28 сентября 2026 года в связи с освоением углеводородных ресурсов в юго-западной части Атлантического океана. 13 октября Буэнос-Айрес обратился в трибунал с просьбой обязать Лондон приостановить бурение и установку производственной инфраструктуры в рамках проекта Sea Lion, а также воздержаться от использования полученных в ходе разведки данных.

Проект Sea Lion реализуется компаниями Navitas Petroleum Development and Production Ltd и Rockhopper Exploration Plc, которым принадлежат соответственно 65% и 35% участия в нем.

В ходе разбирательства Великобритания заявила, что бурение не начнется до 21 марта 2027 года, а добыча нефти - до марта 2028 года. Трибунал принял эти заверения к сведению.

Отметим, что спор вокруг Фолклендских островов связан с разногласиями между Великобританией и Аргентиной относительно их суверенитета.