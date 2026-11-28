Автомобиль с гражданами Шри-Ланки попал в смертельную аварию в Румынии
Другие страны
- 28 ноября, 2026
- 17:10
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Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате ДТП в населенном пункте Грация в уезде Телеорман в Румынии.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TVR со ссылкой на местный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла утром 28 ноября на дороге DJ 611. Автомобиль, в котором находились граждане Шри-Ланки, столкнулся с опорой моста и перевернулся.
Пятеро пострадавших доставлены в больницы, двое из них - без сознания с множественными травмами. Еще одному человеку помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.
Обстоятельства аварии выясняются.
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