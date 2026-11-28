Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате ДТП в населенном пункте Грация в уезде Телеорман в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TVR со ссылкой на местный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла утром 28 ноября на дороге DJ 611. Автомобиль, в котором находились граждане Шри-Ланки, столкнулся с опорой моста и перевернулся.

Пятеро пострадавших доставлены в больницы, двое из них - без сознания с множественными травмами. Еще одному человеку помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

Обстоятельства аварии выясняются.