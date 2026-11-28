Rumıniyada Şri-Lanka vətəndaşlarının olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb, ölən var
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2026
- 17:24
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Rumıniyanın Teleorman qraflığının Qratsiya yaşayış məntəqəsində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TVR telekanalı yerli fövqəladə hallar müfəttişliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qəza noyabrın 28-i səhər saatlarında DJ 611 yolunda baş verib. Şri-Lanka vətəndaşlarının olduğu avtomobil körpünün dayağına çırpılıb və aşıb.
Xəsarət alan 5 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb, onlardan 2-si huşsuz vəziyyətdədir və çoxsaylı travmalar alıb. Daha bir nəfərə yerində tibbi yardım göstərilib, o, xəstəxanaya getməkdən imtina edib.
Qəzanın təfərrüatları araşdırılır.
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