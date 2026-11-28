Азербайджан и Пакистан подпишут меморандум о сотрудничестве между верховными судами
Внешняя политика
- 28 ноября, 2026
- 17:36
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Верховные суды Азербайджана и Пакистана 2 декабря подпишут меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление институциональных связей и судебного сотрудничества между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на Islamabad Post, об этом сообщил представитель правительства.
Церемония подписания состоится в Исламабаде. Документ подпишут председатель Верховного суда Пакистана Яхья Африди и председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов.
Согласно заявлению, соглашение направлено на укрепление институциональных связей и взаимного сотрудничества между высшими судебными органами двух стран, а также обмен судебным опытом, профессиональными знаниями и передовой практикой.
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