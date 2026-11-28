Kamçatkada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2026
- 17:55
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Kamçatkada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, episentri quruda 189 km dərinlikdə yerləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.
Petropavlovsk-Kamçatskidə zəlzələnin instrumental intensivliyi üç bal təşkil edib.
Yeraltı təkanlar gecə baş verib.
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