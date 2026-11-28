В Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении города Аш-Шукайк (провинция Джизан).

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель арабской коалиции во главе с Эр-Риядом Турки Аль-Малики в соцсети Х.

По его словам, обломки ракеты после перехвата упали на землю, однако жертв среди мирного населения удалось избежать.

Аль-Малики подчеркнул, что любые попытки атаковать гражданских лиц и объекты будут встречены ответными действиями.