Səudiyyə Ərəbistanı husilərin buraxdığı ballistik raketi zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2026
- 18:56
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Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə qüvvələri husilər tərəfindən Cizan vilayətinin Əş-Şuqayq şəhəri istiqamətində buraxılan ballistik raketi havada zərərsizləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ər-Riyadın rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyasının rəsmi nümayəndəsi Türki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, raket ələ keçirildikdən sonra qalıqları yerə düşüb. Hadisə nəticəsində mülki əhali arasında xəsarət alan olmayıb.
Əl-Maliki vurğulayıb ki, mülki şəxslərə və obyektlərə qarşı istənilən hücum cəhdinə cavab veriləcək.
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