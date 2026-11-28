Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Kəpəz"i məğlub edib
- 28 noyabr, 2026
- 18:28
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"Turan Tovuz" Misli Premyer Liqasının XIII turunda qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, komanda Qərb derbisində "Kəpəz"lə üz-üzə gəlib.
Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:1.
72-ci dəqiqədə Hayderson Hurtado, 90+1-ci dəqiqədə Joarlem Santos fərqləniblər. Qonaqlardan Şakir Seyidov 84-cü dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 27-yə çatdıran "Turan Tovuz" hələlik ikinci pillədə qərarlaşıb. Gəncə klubu 18 xalla altıncıdır.
Günün ikinci görüşündə "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı sınağa çəkəcək.
Xatırladaq ki, ötən gün "Şəfa" səfərdə "İmişli"ni (3:1), "Neftçi" evdə "Zirə"ni (1:0) məğlub edib. Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura sabah yekun vurulacaq.