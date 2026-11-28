В Баку состоялся семинар на тему "Руководящие принципы Международной ассоциации адвокатов (IBA) относительно конфликта интересов в международном арбитраже".

Как сообщили Report в Бакинском арбитражном центре, мероприятие было организовано центром совместно с IBA и Коллегией адвокатов Азербайджана.

Отмечается, что семинар стал первым мероприятием IBA в Азербайджане. Его участники обсудили международные стандарты арбитража, обменялись юридическим опытом и рассмотрели правила Бакинского арбитражного центра в сравнении с рекомендациями IBA. Также состоялось практическое занятие.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отметил важность приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами и их правильного применения на практике. По его словам, для этого необходимы не только правовые нормы, но и профессиональная среда, развитые институты и культура соблюдения этических принципов. Он также подчеркнул, что Бакинский арбитражный центр расширяет возможности альтернативного разрешения споров для местных и иностранных предпринимателей.

Председатель правления Центра и Азербайджанской арбитражной ассоциации Кямаля Мехдиева заявила, что организация с самого начала своей деятельности ориентируется на международные профессиональные и этические стандарты. По ее словам, Центр стремится не только рассматривать арбитражные дела, но и содействовать развитию современной арбитражной культуры в стране.

В обсуждении также приняли участие представители юридических подразделений NEQSOL Holding и AZCON Holding, а также эксперты в области бизнес-права и международного арбитража.

Участники рассмотрели вопросы независимости и беспристрастности арбитражных разбирательств, выявления возможного конфликта интересов и обязанности раскрывать соответствующую информацию. Особое внимание уделили руководящим принципам IBA, обновленным в 2024 году, которые устанавливают международные стандарты оценки конфликта интересов в арбитраже.

Организаторы отметили, что семинар направлен на развитие арбитражной практики в Азербайджане и укрепление позиций страны как площадки для разрешения международных коммерческих споров.