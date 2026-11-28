Правительство Германии намерено значительно расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной и внедрить в Бундесвер украинские военные разработки, испытанные в боевых условиях.

Как передает Report, об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Министерства обороны ФРГ.

Одним из направлений сотрудничества станет внедрение в Вооруженные силы Германии украинской системы управления боевыми действиями Delta.

Германия станет первой зарубежной страной, получившей доступ к этой системе. Берлин сможет адаптировать ее к потребностям Бундесвера и совместно с Киевом заниматься ее дальнейшим развитием.

При этом договоренности не предусматривают предоставления немецкой стороне доступа к оперативным данным украинских войск.

Кроме того, как ранее сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, на территории ФРГ будет налажено производство украинских разведывательных беспилотников. На создание соответствующих производственных мощностей Берлин выделит около 34 млн евро.

По словам главы германского оборонного ведомства, расширение сотрудничества с Украиной будет способствовать укреплению обороноспособности как Германии, так и НАТО в целом.