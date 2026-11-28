Первый энергоблок иранской атомной электростанции (АЭС) "Бушер" вновь подключен к единой энергосистеме страны после плановой перегрузки топлива и проведения ремонтных работ.

Как сообщает Report, об этом проинформировала Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

В организации отметили, что работы по перегрузке топлива и плановому ремонту АЭС начались после согласования с руководством энергосистемы страны. После успешного завершения работ станция 24 ноября была вновь подключена к единой энергосистеме Ирана.

По данным ОАЭИ, ежегодно в ходе перегрузки топлива на станции также проводятся технические проверки, ремонт и техническое обслуживание оборудования в целях повышения эффективности его работы, обеспечения безопасности и продления срока эксплуатации.