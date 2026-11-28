Великобритания призвала Аргентину уважать право жителей Фолклендских (Мальвинских) островов самостоятельно определять свое будущее и отказаться от экономического давления на архипелаг.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Великобритании Эда Милибэнда и генпрокурора Англии и Уэльса Элли Ривс.

""Мы призываем Аргентину уважать право жителей Фолклендских островов определять свое будущее и прекратить более широкое экономическое давление на Фолклендские острова... Великобритания не сомневается в своем суверенитете над Фолклендскими островами, суверенитете и суверенных правах в прилегающих морских районах, а также в праве жителей островов на самоопределение", - говорится в заявлении.

Оно было опубликовано после того, как Международный трибунал ООН по морскому праву отклонил запрос Аргентины с требованием приостановить санкционированный Лондоном проект по добыче нефти в районе Фолклендских островов.

Британские власти приветствовали решение трибунала, назвав его подтверждением обоснованности правовой позиции страны.