Британия призвала Аргентину прекратить экономическое давление на Фолкленды
- 28 ноября, 2026
- 19:49
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Великобритания призвала Аргентину уважать право жителей Фолклендских (Мальвинских) островов самостоятельно определять свое будущее и отказаться от экономического давления на архипелаг.
Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Великобритании Эда Милибэнда и генпрокурора Англии и Уэльса Элли Ривс.
""Мы призываем Аргентину уважать право жителей Фолклендских островов определять свое будущее и прекратить более широкое экономическое давление на Фолклендские острова... Великобритания не сомневается в своем суверенитете над Фолклендскими островами, суверенитете и суверенных правах в прилегающих морских районах, а также в праве жителей островов на самоопределение", - говорится в заявлении.
Оно было опубликовано после того, как Международный трибунал ООН по морскому праву отклонил запрос Аргентины с требованием приостановить санкционированный Лондоном проект по добыче нефти в районе Фолклендских островов.
Британские власти приветствовали решение трибунала, назвав его подтверждением обоснованности правовой позиции страны.