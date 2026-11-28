Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович в рамках визита в Баку посетил офис Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).

Об этом Report сообщили в федерации.

В ходе встречи глава UWW был проинформирован о деятельности ФБА, а также о проектах, реализуемых в области развития систем цифрового управления, создания единой базы данных, внедрения технологий видеоанализа и искусственного интеллекта.

Ненад Лалович высоко оценил деятельность федерации в этой сфере и положительно отозвался о проделанной работе.

Стороны обменялись мнениями о масштабировании этих проектов на международном уровне в ближайшем будущем и создании условий для их внедрения в других странах в рамках сотрудничества с UWW.