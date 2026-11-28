Президент UWW посетил офис Федерации борьбы Азербайджана
Индивидуальные
- 28 ноября, 2026
- 19:53
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Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович в рамках визита в Баку посетил офис Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).
Об этом Report сообщили в федерации.
В ходе встречи глава UWW был проинформирован о деятельности ФБА, а также о проектах, реализуемых в области развития систем цифрового управления, создания единой базы данных, внедрения технологий видеоанализа и искусственного интеллекта.
Ненад Лалович высоко оценил деятельность федерации в этой сфере и положительно отозвался о проделанной работе.
Стороны обменялись мнениями о масштабировании этих проектов на международном уровне в ближайшем будущем и создании условий для их внедрения в других странах в рамках сотрудничества с UWW.
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