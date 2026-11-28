Nenad Laloviç Azərbaycan Güləş Federasiyasının fəaliyyəti ilə tanış olub
Fərdi
- 28 noyabr, 2026
- 19:40
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Dünya Güləş Birliyinin (UWW) prezidenti Nenad Laloviç Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) ofisini ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a AGF-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüşdə UWW prezidentinə AGF-nin fəaliyyəti, rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin inkişafı, vahid məlumat bazasının yaradılması, videoanaliz və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib.
Nenad Laloviç AGF-nin bu sahədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək görülən işləri təqdir edib. Yaxın gələcəkdə bu layihələrin qloballaşdırılması və UWW ilə əməkdaşlıq çərçivəsində digər ölkələrdə də tətbiqinə şərait yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
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