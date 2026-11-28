Ərdoğanın yunanıstanlı həmkarı ilə müzakirə etdiyi məsələlər bəlli olub
- 28 noyabr, 2026
- 19:14
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Yunanıstan Prezidenti Konstantinos Tasulas ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, görüş İstanbulda Prezident Administrasiyasının Dolmabağça ofisində baş tutub.
Görüşdə Türkiyə ilə Yunanıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub.
Ərdoğan iki ölkə arasında münasibətlərin bütün sahələrdə ciddi potensiala malik olduğunu bildirib. O, müsbət gündəliyin inkişaf etdirilməsi istiqamətində səylərin davam etdirildiyini vurğulayıb.
Türkiyə Prezidenti ortaq irs hesab olunan azlıqlar məsələsinə ilk növbədə humanitar müstəvidə yanaşmağın vacibliyini qeyd edib.
O, Türkiyənin bu məsələdəki müsbət mövqeyinin Yunanıstanda da qarşılıq tapacağına ümidvar olduğunu və bunun ikitərəfli münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkişafına töhfə verəcəyini bildirib.
Ərdoğan, həmçinin Türkiyənin Egey dənizinin sülh dənizinə çevrilməsində qərarlı olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Egey dənizi və Şərqi Aralıq dənizi sabitlik və rifah məkanına çevrilməlidir.