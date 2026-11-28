Искусственный интеллект (ИИ) решил ряд сложных математических задач, над которыми ученые работали десятилетиями, однако исследователи пока не до конца понимают, каким образом были получены эти решения.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, достижения ИИ вызывают восхищение в научном сообществе, но одновременно порождают опасения относительно будущего профессии математика, соблюдения прав интеллектуальной собственности и научной ценности результатов, полученных без полного понимания предложенных доказательств.

Специалист в области теории чисел Донгрюль Ким рассказал изданию, что одно из недавних математических открытий OpenAI упростило его исследовательскую работу. Вместе с тем у ученого остаются вопросы относительно предложенного искусственным интеллектом доказательства.

"С чисто математической точки зрения, я думаю, хорошо, что эта задача решена. Но что касается того, как это было сделано, я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство. Это ставит нас в очень странное положение", - отметил математик.